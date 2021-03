Ganso marca e Fluminense derrota Bangu no Carioca

Graças a um gol do meia Paulo Henrique Ganso, o Fluminense derrotou o Bangu por 1 a 0, na noite deste sábado (20) no estádio de São Januário, em partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

VEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol de Ganso, o Tricolor bate o Bangu por 1 a 0, em Sao Januário, pelo @Cariocao! pic.twitter.com/zzcZlvbA0k — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 21, 2021

Com este resultado, a equipe das Laranjeiras alcançou a 4ª posição da classificação com seis pontos conquistados, enquanto o Alvirrubro fica na 8ª posição com quatro pontos.

Gol de Ganso

O Fluminense mandou na partida no primeiro tempo. Porém, não conseguiu transformar este domínio em gols. Com isso, o confronto foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

Porém, na segunda etapa, o Tricolor passou a ser mais incisivo, e conseguiu marcar logo aos 5 minutos, quando Caio Paulista lança Igor Julião em profundidade na ponta direita. O lateral avança até a linha de fundo e cruza rasteiro para o meio da área, onde Ganso chega em velocidade para tocar de primeira, com categoria, para vencer o goleiro Paulo Henrique.

Apesar do gol, o camisa 10 do Fluminense fez um jogo muito apagado. O técnico Roger o posicionou como um falso nove, atuando na intermediária adversária, com a missão de armar, mas também de pisar na área para finalizar jogadas criadas por seus companheiros.

Após o gol, o Bangu até tentou o empate, mas não conseguiu vencer a defesa tricolor. Com isso, o time das Laranjeiras conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição.

Vitória do Nova Iguaçu

Outras duas equipes venceram neste sábado pelo Carioca. A primeira foi o Nova Iguaçu. O Orgulho da Baixada bateu o Boavista por 2 a 1 com gols de Dieguinho e Vandinho. Jean descontou para a equipe de Saquarema.

TERMINOU EM BACAXÁ! VENCE O NOVA IGUAÇU!



Com gols de Dieguinho e Vandinho, Orgulho da Baixada vence o Boavista por 2 a 1, vai aos 5 pontos e cola no G-4 do @Cariocao! Próximo compromisso é na quinta-feira, contra a Portuguesa, no Laranjão!



📷: Vitor Melo/Nova Iguaçu FC pic.twitter.com/ArPesP4TEU — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) March 20, 2021

Triunfo e liderança

Já o Volta Redonda superou o Macaé por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. O gol da vitória saiu dos pés de Caio Vitor. Após este triunfo, o Voltaço assumiu a liderança da competição com 10 pontos conquistados.