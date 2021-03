Flamengo supera Resende e assume liderança do Carioca

O Flamengo não encontrou dificuldades para derrotar o Resende por 4 a 1, na noite desta sexta-feira (19) no estádio do Maracanã. Com esta vitória, válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro assume a liderança da classificação com 9 pontos.

FIMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACANÃ! Com gols de Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz (2), o Mengão goleia o Resende por 4 a 1, no Maracanã, pela quarta rodada do Carioca! MENGOOOOOOO!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/et8BZKEuMg — Flamengo (@Flamengo) March 20, 2021

Com uma equipe que contava com alguns de seus principais jogadores, como o goleiro Hugo Moura e os atacantes Pedro e Vitinho, o Flamengo dominou as ações e venceu com tranquilidade o Gigante do Vale, que ficou em 7º com 4 pontos.

Apesar de controlar completamente o primeiro tempo, criando nove chances diante do Resende, que não conseguiu nenhuma no período, o time da Gávea não conseguiu abrir o placar nos primeiros 45 minutos.

O primeiro gol do Rubro-Negro saiu apenas aos 3 minutos da etapa final, com uma bomba de Vitinho. O segundo não demorou a sair, e veio aos 11 minutos com Pedro, que aproveitou sobra de bola para guardar o seu de cabeça.

Em uma jogada de bola parada, o Resende conseguiu finalizar pela primeira vez, e marcar. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio de Jeanderson, Paulo Victor descontou.

Mas a reação do Gigante do Vale acabou por aí. Aos 28, Rodrigo Muniz aproveitou cruzamento de Matheuzinho para bater de primeira, de virada, para marcar um golaço.

MEU DEUS DO CÉU! QUE GOLAÇO! É MUNIGOL! PEGA ESSA PINTURA DE @RodrigoMuniz019 PELAS LENTES DO ESTAGIÁRIO! JOGA MUITO! MONSTRO! #FLAxRES #VamosFlamengo pic.twitter.com/uu8JRmj1ka — Flamengo (@Flamengo) March 20, 2021

E, aos 46, Rodrigo Muniz marcou mais uma vez, após receber passe de Michael.