Gaúcho: com garotada em campo, Grêmio passa pelo Aimoré e segue 100%

O Grêmio derrotou o Aimoré por 2 a 0, nesta sexta-feira (19) em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Mesmo com uma equipe repleta de garotos, o Tricolor bateu a equipe de São Leopoldo e seguiu com 100% de aproveitamento na competição em três jogos, assumindo a liderança da classificação. Já o Aimoré é o 7º, com seis pontos em cinco jogos.

Fim de jogo: #Grêmio 2x0 Aimoré

Com uma atuação impecável do Brenno e os gols de Guilherme Azevedo e Ricardinho, batemos o Aimoré aqui na Arena e seguimos 100% no #Gauchão2021!



💪🏽⚽️🇪🇪🏆🏆🏆 #GRExCEA #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/ewJ3Rk7bv2 — Grêmio FBPA (@Gremio) March 20, 2021

Dominante desde o início, o Tricolor abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa, em cobrança de pênalti de Guilherme Azevedo. Dez minutos depois, Ricardinho mostrou muito oportunismo e mandou a bola para o fundo das redes após o goleiro adversário dar rebote em cobrança de falta.

O próximo compromisso do Grêmio será na segunda-feira (22), contra o São José em partida atrasada da 3ª rodada. Já o Aimoré irá até Pelotas para enfrentar o Lobão na quarta-feira (24), pela 6ª rodada.

Triunfo do Brasil de Pelotas

No estádio Passo D'Areia, o Brasil de Pelotas fez 2 a 1 de virada no São José na noite desta sexta (19). O resultado do jogo válido pela 5ª rodada do estadual deixou o Xavante em 6º, com sete pontos em cinco jogos. O São José está em 10º, com apenas três pontos em quatro jogos.

🔴⚫ Final de jogo em Porto Alegre. São José 1x2 Brasil. De virada, Xavante vence o Zequinha. Avante!



📷 Jonathan Silva pic.twitter.com/TapVVcTdGx — GE Brasil (@GEBrasilOficial) March 20, 2021

O primeiro gol da noite foi do zagueiro Victor Sallinas. Aos 23 minutos da etapa inicial, ele recebeu cruzamento na área e mandou de cabeça. Mas, a virada do Xavante veio muito rápido. Aos 41, o meia Gabriel Terra mandou uma bomba e empatou. Seis minutos depois, Netto aproveitou cruzamento e virou.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Novo Hamburgo, na quarta-feira (24).