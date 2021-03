Copa do Nordeste: CSA derrota Santa Cruz no estádio do Arruda

O CSA foi até o estádio do Arruda e derrotou o Santa Cruz, por 2 a 1 neste sábado (20), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Com este resultado, a equipe alagoana fica na quarta posição do Grupo B, com 6 pontos, enquanto O Mais Querido permaneceu na lanterna do Grupo A, sem pontuar ainda.

Mesmo atuando fora de casa, o CSA foi melhor, e abriu o placar logo aos 4 minutos com gol de cabeça de Dellatorre, após cruzamento de Iury Castilho. E a equipe alagoana ampliou sua vantagem aos 7 minutos, novamente com Dellatorre, após jogada combinada com Rodrigo Pimpão. No final do confronto, o Santa conseguiu descontar com Chiquinho em cobrança de pênalti, mas já era tarde demais para uma reação maior.

Na próxima rodada, o Santa Cruz visita o Fortaleza na terça-feira (23), mesmo dia no qual o CSA recebe o Bahia no estádio Rei Pelé.

Igualdade no Barretão

O Confiança e o Salgueiro se encontraram no Barretão. Mas o confronto terminou em empate sem gols. Com este resultado, o Dragão ficou na 6ª posição do Grupo A com 3 pontos. Já o Carcará é o 6º do Grupo B com 4 pontos.

Na próxima rodada, o Confiança visita o Sport na Ilha do Retiro na terça. Um dia depois o Salgueiro recebe o Treze no estádio Cornélio de Barros.