Copa do Brasil: Avaí derrota Palmas e avança à segunda fase

O Avaí derrotou o Palmas, do Tocantis, por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (25) no estádio Regional, em Cascavel (Paraná). Com este resultado, o time de Florianópolis se classificou à segunda fase da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Cascavel. O duelo, que será decidido em jogo único em Santa Catarina, ainda não teve a data definida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O gol do jogo saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após bola cruzada na área, o atacante Lourenço mostrou oportunismo e mandou para o fundo das redes.

Ferroviário também avança com vitória

Jogando no estádio de Los Larios, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta (25), o Ferroviário bateu o Porto Velho por 1 a 0 e também conseguiu a vaga à segunda fase da Copa do Brasil. O time de Fortaleza pegará na próxima etapa o América-MG. O jogo ocorreu no estado do Rio de Janeiro, após várias modificações causadas por decretos e determinações governamentais relacionadas à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O gol do jogo foi marcado, em cobrança de pênalti, pelo atacante Adilson Bahia, aos 38 minutos da etapa final. Ele deslocou o goleiro Wellington e confirmou a vaga dos cearenses, que também engordaram a conta bancária em mais R$ 675 mil.