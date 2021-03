Copa do Nordeste: Sampaio Corrêa vence a primeira e frustra Altos-PI

O Sampaio Corrêa, enfim, desencantou na Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (23), a Bolívia Querida superou o Altos por 1 a 0 no estádio Albertão, em Teresina, alcançando a primeira vitória na edição deste ano da competição regional. O Jacaré, por sua vez, sofreu o segundo tropeço e pode sair da zona de classificação à próxima fase na sequência da quinta rodada.

A equipe maranhense foi a seis pontos e assumiu, temporariamente, a quarta posição do Grupo A, a última que garante vaga às quartas de final, mas pode ser ultrapassada se os clubes Treze, 4 de Julho e Confiança também vencerem. Os piauienses aparecem em quarto lugar no Grupo B, com sete pontos, e podem deixar o G-4 caso o CSA ganhe na rodada, ou o Salgueiro triunfe por dois gols de diferença.

OLHA A BOLÍVIA QUERIDA!



Confronto inédito e o Tubarão já saiu na frente! Jogadaça de Marlon e finalização de Jefinho! Golaço!@OficialAltos 0x1 @sampaiocorrea. Vem assistir AO VIVO no @NordesteFC__! pic.twitter.com/uLoPYsCDzy — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 23, 2021

O gol da vitória do Sampaio saiu no começo da partida. Aos quatro minutos, o lateral Marlon cruzou com liberdade pela esquerda, o atacante Jefinho apareceu na entrada da pequena área e testou forte para as redes. Em desvantagem, o Altos se lançou ao ataque para buscar pelo menos o empate, mas pouco assustou, perdendo a chance de assumir a ponta do Grupo B.

O Altos volta a campo pela Copa do Nordeste no próximo domingo (28), às 16h (horário de Brasília), para encarar o Bahia. no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Sampaio tem compromisso na segunda-feira (29), às 19h30, contra o Salgueiro, no estádio Castelão, na capital São Luís.