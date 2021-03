Corinthians sofre surto de covid-19 um dia antes de jogo com Palmeiras

Um dia antes do clássico com o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians informou que um surto do novo coronavírus (covid-19) atingiu oito jogadores e 11 membros de sua equipe de futebol profissional.

Nota oficial: casos de Covid no time profissional masculino.https://t.co/FinbY0az8y — Corinthians (@Corinthians) March 2, 2021

“Na última segunda-feira (1), atletas e funcionários do Corinthians realizaram exames para detecção de Covid-19. Os resultados saíram nesta terça (2) e, ao todo, oito jogadores e 11 colaboradores do CT Doutor Joaquim Grava testaram positivo. Todos foram afastados e seguem isolados sob os cuidados do Departamento Médico do Clube. Apenas alguns dos infectados estão com sintomas e fizeram exames complementares no Hospital São Luiz, unidade Morumbi”, diz a nota da equipe paulista.

Os atletas infectados são os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fábio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel e Ramiro, e o atacante Cauê.

Até o fechamento desta matéria, a Federação Paulista de Futebol não havia se pronunciado sobre a manutenção, ou não, do jogo, programado para acontecer na Neo Química Arena a partir das 19h (horário de Brasília).