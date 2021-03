Gaúcho: com titulares, Inter sofre para bater Ypiranga no Beira-Rio

Na noite de domingo (14), o Internacional ganhou por 4 a 2 do Ypiranga pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado do jogo realizado no Estádio Beira-Rio, o Colorado entrou na zona de classificação à semifinal do torneio. Atualmente, é o 3º com 7 pontos. O Ypiranga caiu para o 2º lugar com 7 pontos e um gol a mais de saldo do que o Internacional.

Com o novo técnico, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, observando o jogo das arquibancadas, o time rubro sofreu para vencer a equipe do interior. O primeiro gol saiu aos cinco da primeira etapa com o centroavante Yuri Alberto, que dominou e girou no canto direito do goleiro Deivity. Depois de várias chances dos dois lados, o Ypiranga empatou. Aos 43, Cristiano aproveitou a saída errada do Inter e bateu bem na saída do goleiro Danilo. Aos quatro minutos da etapa final, o time de Erechim teve um pênalti. O atacante Caprini deslocou o goleiro colorado e mandou forte para o fundo da rede. Aos 19, em cobrança de escanteio, o zagueiro Zé Gabriel subiu mais do que todo mundo e empatou de cabeça para o Inter. Aos 22 minutos, um fato marcou o jogo. O centrovante peruano Paolo Guerrero, depois de 210 dias se recuperando de uma grave lesão, voltou a campo. Ele entrou no lugar do meia Praxedes. Quando parecia que a partida acabaria empatada, Caio Vidal foi derrubado dentro da área aos 43 minutos. Edenílson cobrou bem a penalidade e fez o terceiro do Inter. Aos 48, o time da capital gaúcha ainda teve tempo de fazer mais um. Em boa troca de passes, o meia Patrick tocou para as redes.

O próximo jogo do Colorado vai ser no domingo (21) contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale pela 5ª rodada do Estadual. Já o Ypiranga tem a estreia na Copa do Brasil na quinta-feira (18). O time de Erechim vai até Manaus para enfrentar o Penarol-AM, na Arena Amazônia. Pelo Gaúcho, receberá o Juventude, em partida que ainda não tem data marcada.

São Luiz e São José também vencem no domingo

A noite de domingo (14) teve outras duas partidas pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. O São Luiz, jogando no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, fez 2 a 0 no Novo Hamburgo. O primeiro gol foi marcado pelo lateral-esquerdo Gabriel Araújo. Aos 50, o atacante Lucas Carvalho fechou o placar. A vitória levou a equipe à liderança do Gauchão com nove pontos em quatro jogos. O Novo Hamburgo continuou na lanterna com apenas dois pontos.

O outro jogo foi no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, e marcou a primeira vitória do São José no Campeonato. A equipe de Porto Alegre fez 1 a 0 no time da casa. O goleiro Fábio marcou de pênalti para o Zequinha, como o São José conhecido. O triunfo fez a equipe dar uma respirada e sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o time é 10º colocado com três pontos em três jogos. O Aimoré caiu para o 5º lugar com seis pontos em quatro jogos.