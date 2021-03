Internacional confirma contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez

O Internacional confirmou, no final da tarde desta terça-feira (2), a contratação do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Após desembarcar em Porto Alegre na última segunda-feira, o treinador assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2022.

A ideia é que Ramírez assuma o grupo após a reapresentação da equipe principal, que recebeu 10 dias de folga após a disputa da última rodada do Campeonato Brasileiro, competição que o Colorado terminou na segunda posição.

O treinador espanhol chega acompanhado do auxiliar técnico Martín Anselmi, do preparador físico Cristóbal Fuentes e do analista de desempenho Luis Piedrahita. O Internacional será o segundo clube profissional do técnico de 36 anos.

Miguel Ángel Ramírez, novo treinador colorado, falou com os canais do Clube.





Após trabalhar na categoria de base de equipes espanholas (Las Palmas e Alavés), trabalhou no Catar (Academia Aspire) e depois seguiu para o Equador, no ano de 2018. Lá, o técnico assumiu o time principal do Independiente del Valle em 2019, conquistando o título da Copa Sul-Americana daquela temporada.