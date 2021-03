Internacional vira líder do Gaúcho com vitória sobre Novo Hamburgo

Com um gol do atacante Marcos Guilherme, o Internacional derrotou o Novo Hamburgo por 1 a 0, no estádio do Vale neste domingo (21), para assumir a liderança do Campeonato Gaúcho.

(NHAxINT) ⏰ 50'/2T: FIM DE PAPO! ✅ Vitória colorada no primeiro jogo de Miguel Ángel Ramírez: 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo no Estádio do Vale! 💪 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/ntUaQD27WQ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 22, 2021

Este triunfo, no jogo da 5ª rodada da competição, levou o Colorado aos 10 pontos. Já o Novo Hamburgo é o lanterna da classificação com apenas dois pontos.

O confronto marcou a estreia do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez no comando do Internacional, que teve muita dificuldade diante da equipe adversária. Assim, o gol da vitória saiu apenas aos 16 minutos da etapa final, quando Marcos Guilherme aproveitou falta cobrada por Moisés para marcar.

📸📝 Na estreia de Miguel Ángel Ramírez na casamata colorada, Inter bate o Novo Hamburgo fora de casa com gol de Marcos Guilherme.



Confira as fotos e crônica: https://t.co/T3bVbN9E1D#VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/bj5lXDtNw2 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 22, 2021

O próximo compromisso do Colorado na competição será na quarta-feira (24), quando mede forças com o Caxias no Beira-Rio. No mesmo dia o Novo Hamburgo recebe o Brasil de Pelotas no estádio do Vale.

Outro jogos da rodada:

Domingo (21)

Pelotas 1 x 1 São Luiz

Caxias 2 x 1 Esportivo