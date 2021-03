Leipzig assume liderança provisória do Alemão após vencer o Freiburg

O RB Leipzig assumiu a liderança do Campeonato Alemão neste sábado (6), após vencer o Freiburg fora de casa por 3 a 0 e abrir um ponto do Bayern de Munique, que enfrentará o Borussia Dortmund mais tarde.

A sexta vitória consecutiva pela liga alemã levou o Leipzig a 53 pontos, um a mais do que o atual campeão Bayern, pouco antes do grande clássico contra o Borussia Dortmund.

Um grande erro do goleiro do Freiburg, Florian Müller, cujo passe foi facilmente interceptado por Kevin Kampl, permitiu que Christopher Nkunku abrisse o placar aos 41 minutos do primeiro tempo.

O francês agora é o artilheiro do Leipzig na Bundesliga, com seis gols.

"I'm very pleased with the team's performance. We knew that it's always a difficult game here. It's a tight pitch and Freiburg are always aggressive. However, we were great from the very start."



