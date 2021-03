Liga dos Campeões: Chelsea e Bayern garantem vaga nas quartas de final

O Chelsea (Inglaterra) derrotou o Atlético de Madri (Espanha) por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), para alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2014, em rodada que teve ainda a classificação do atual campeão europeu Bayern de Munique (Alemanha) sobre a Lazio (Itália).

Full-time!

O Bayern chegou às quartas pela nona vez nas últimas 10 temporadas ao derrotar a Lazio por 2 a 1 em casa, somando 6 a 2 no placar agregado. Robert Lewandowski e Eric Maxim Choupo-Moting marcaram os gols do time alemão, enquanto Marco Parolo diminuiu para a Lazio.

Na partida em Londres, Ziyech fez o primeiro gol do Chelsea ao completar passe do alemão Timo Werner, que partiu em contra-ataque pela esquerda após passe do alemão Kai Havertz. O reserva Emerson completou a vitória com um gol nos acréscimos. A equipe inglesa já tinha vantagem de 1 a 0 no primeiro jogo e fechou o placar agregado em 3 a 0.

O Atlético terminou a partida com 10 jogadores, após Stefan Savic receber cartão vermelho por cotovelada em Antonio Rudiger aos 37 minutos do segundo tempo.