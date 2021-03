Maratona de Boston será limitada a 20 mil corredores devido à covid-19

A Maratona de Boston deste ano será limitada a 20 mil corredores na tentativa de permitir um distanciamento social maior ao longo do percurso devido à pandemia de covid-19, disseram os organizadores da corrida nesta segunda-feira (15).

O número de inscritos permitido para a prova deste ano, marcada para o dia 11 de outubro, é 33% menor do que o número típico de corredores de uma das maratonas mais prestigiosas do mundo.

A Associação Atlética de Boston (B.A.A.), que organiza a maratona, disse que se coordenou com parceiros locais, municipais e estaduais para estabelecer uma quantidade adequada de participantes para a corrida, que se estende do subúrbio de Hopkinton ao centro de Boston.

"Além de uma quantidade menor de corredores do que em anos anteriores, teremos protocolos adicionais consideráveis em vigor para garantir a saúde dos participantes e do público", disse o presidente da B.A.A., Tom Grilk, em um comunicado à mídia.

A Maratona de Boston, que normalmente acontece em abril e costuma atrair mais de 30 mil corredores de todo o mundo, acontecia todos os anos desde 1879, e foi cancelada pela primeira vez em sua história no ano passado por causa da covid-19.

A pandemia global também obrigou os organizadores a adiarem a data da prova deste ano.

Em resultado, todas as seis grandes maratonas agendadas para este ano agora serão condensadas em uma janela de seis semanas, começando com a Maratona de Berlim em 26 de setembro e terminando com a corrida da cidade de Nova York no dia 7 de novembro.

A Maratona de Boston de 2019 teve 30.234 inscritos, de acordo com o site da B.A.A.