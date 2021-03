Marcha Atlética: Caio Bonfim vence Copa Brasil pelo 10º ano seguido

Neste domingo (14), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, o brasiliense Caio Bonfim (CASO) conquistou o 10º título consecutivo na prova dos 20 km da Copa Brasil de Marcha Atlética. A prova foi disputada em um circuito de 1.000 m montado no estacionamento do Bragança Garden Shopping. Qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, Caio completou as 20 voltas no circuito em 1h23min59seg, assumindo a liderança do Ranking Brasileiro deste ano. Ele dedicou a vitória para a esposa, Juliana, que está grávida do segundo filho. O primeiro é Miguel, que completará em breve 2 anos. “Apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo em época de pandemia, é muito bom ser pai outra vez. Na espera do bebê 02”, disse à equipe da Confederação Brasileira da modalidade (CBAt) o marchador.

O catarinense Matheus Gabriel Correa (AABLU) terminou na segunda colocação (1h24min43seg). Lucas Mazzo (CASO) ficou em terceiro lugar (1h31min22seg). Os três estão qualificados para a disputa da Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, marcada para os dias 8 e 9 de maio em Guayaquil, Equador. “Esta foi a Copa Brasil em que mais me preparei. Desde dezembro treinando muito bem. A participação do Matheus foi importante, elevou o nível da competição. Parabéns ao Matheus. Já passei por essa fase. Se ele continuar nesse ritmo, vai acabar conseguindo o índice para a Olimpíada. E vai ser bom ter um companheiro no Japão”, comentou Caio à equipe da CBAt. “Muito bom ter esse incentivo. O Caio é uma referência. Costumo ver os vídeos dele no Youtube”, lembrou Matheus, de 21 anos, aos assessores da Confederação. “Esta foi minha segunda competição do ano, disputei uma prova em Timbó, Santa Catarina, e consegui praticamente o mesmo tempo,” finalizou.

Nos 20 km feminino, a carioca Viviane Santana Lyra (AEFV) liderou toda a prova e venceu com o tempo de 1h40min38seg. “O objetivo era se classificar para a Copa Pan-Americana e consegui”, afirmou a atleta ao time da CBAt. “Foi minha primeira prova do ano, queria ganhar ritmo e ver os pontos que posso melhorar”, disse. Emily Pistor (UCA), com 1h46min02seg, e Elianay Santana Barbosa (CASO), com 1h47min11seg, ficaram na segunda e terceira colocações e também se classificaram para a Copa Pan-Americana do Equador.

Nos 50 km, Max Batista dos Santos (CASO) foi o campeão, garantindo vaga para Guayaquil, com a marca de 4h22min16seg. José Alessandro Bagio (Timbó) ficou com a prata, com 4h34min06seg, seguido de Rudney Dias Nogueira (UCA), com 4h37min59seg. No feminino, Paula Raissa Paz (Sport Club do Recife) venceu com 5h24min35seg, também assegurando vaga para a Copa Pan-Americana. Elisangela Pereira da Silva (Projeto Atletismo Campeão) ficou com o segundo lugar, cravando a marca de 5h35min16seg.

Na prova dos 10 km sub-20 feminino, Gabriela Muniz (CASO) venceu a prova com 48min41seg. A jovem de 18 anos bateu o próprio recorde brasileiro da prova e ratificou o índice (50min30seg) para o Mundial Sub-20 de Atletismo de Nairóbi, no Quênia, de 17 a 20 de agosto. O pódio teve também Gabrielly Cristina dos Santos (PM Colombo), com 54min03seg, e Bruna Batista de Oliveira (AABLU), com 56min36seg. Rubens Dantas de Barros (CASO) venceu os 10 km da categoria sub-20 entre os homens com 46min40seg, compondo o pódio com Heron Rodrigues Miranda (Balneário Camboriú), com 48min59seg, e Edson Erico Alves de Aguiar (Atletas com Futuro), com 49min34seg.

O Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO) foi campeão por equipes nos 50 km masculino, 20 km, 10 km sub-20 e nos 10 km e 5 km sub-18 no masculino e feminino, além dos 3 km sub-16 feminino. A competição abriu o calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) de 2021.