Meio-campista argentino Benítez não é mais jogador do Vasco

O Vasco da Gama anunciou na tarde desta terça-feira (23) que o meia-campista argentino Martín Benítez, de 26 anos, “deixará São Januário com destino ao São Paulo”. De acordo com o Cruzmaltino, houve acordo entre o clube e o Independiente, da Argentina - que detém os direitos federativos do atleta - para que ocorresse a transferência. Até o momento, o São Paulo não confirmou a contratação do jogador.

"Por se tratar da rescisão de um contrato vigente, o Gigante da Colina receberá uma compensação financeira do atleta e manterá um percentual para futura venda. O Vasco terá também um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo. Caso nenhum atleta seja envolvido, o Tricolor Paulista terá que devolver esse crédito em dinheiro", disse o cube carioca em nota oficial.

Martin Benitez não é mais atleta do Vasco da Gama.



👉🏽 https://t.co/jNHa38Ape9



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/tItv4TBuPR — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 23, 2021

O meia argentino teve prorrogação do empréstimo para o Vasco em janeiro deste ano. O vínculo com o Cruzmaltino terminaria apenas em 30 de junho. O jogador defende o clube carioca desde fevereiro do ano passado: em 33 partidas disputadas, marcou três gols.