Messi está prestes a igualar recorde de atuações de Xavi no Barcelona

Lionel Messi deve igualar o recorde de atuações de Xavi Hernández no Barcelona, na partida do Campeonato Espanhol desta segunda-feira (15) em casa contra o Huesca, completando uma coroa tripla ao acumular os recordes mais prestigiosos do clube catalão.

Lionel Messi se igualará ao ex-meio-campista Xavi com 767 partidas em todas as competições caso entre para enfrentar o Huesca em Camp Nou, e será o jogador com mais atuações no Barça quando seu time visitar o Real Sociedad no domingo (21).

O recorde de participações é um dos poucos marcos que Messi ainda tem para conquistar em sua carreira célebre no Barcelona, time ao qual se juntou em 2000, com 13 anos, e no qual estreou em 2004.

Ele superou Cesar ao se tornar o maior artilheiro do clube em 2012, e atualmente soma 659 gols. Ele ainda ultrapassou Andrés Iniesta como jogador mais condecorado do Barça em 2018, e até hoje já ergueu 34 troféus com a equipe.

Messi, de 33 anos, também detém o recorde do time em assistências (289), trinca de gols (48) e maior quantidade de gols em uma única temporada, a cifra estonteante de 73 na campanha 2011-12.

Tirando os recordes no clube, ele se tornou o maior artilheiro do Campeonato Espanhol em 2014 e conquistou a Bola de Ouro, concedida ao melhor jogador do ano, seis vezes.

"O fato de que ele está prestes a igualar o número de jogos de Xavi é incrível", disse o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, antes da partida desta segunda-feira (15)."Mas você também tem que olhar todos os gols que ele marcou e os troféus que ergueu. Tudo que ele faz é notável."

O único senão para Messi é que ele não poderá saborear o mais significativo dos marcos diante dos torcedores de seu time por causa das restrições constantes do novo coronavírus.

Se ele não renovar seu contrato com o clube em junho, os frequentadores de Camp Nou podem nunca mais rever o maior jogador da história do time usando suas cores.