Monteiro avança às quartas de simples e duplas do ATP de Buenos Aires

O cearense Thiago Monteiro voltou a vencer nesta terça-feira (2), no AT 250 de Buenos Aires (Argentina), menos de 24 horas após se classificar às quartas de final de simples. Na tarde de hoje (2), o número 1 do Brasil derrotou o compatriota Marcelo Demoliner na estreia de duplas. Monteiro e o parceiro André Goransson, da Suécia, eliminaram o gaúcho e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. O triunfo desta tarde assegurou Monteiro e Goransson nas quartas de final, na quinta (4). Os adversários da parceria Brasil-Suécia serão os vencedores do confronto desta quinta (3), entre a dupla do bosnio Tomislav Brkic e o sérvio Nikola Cacic, contra o espanhol Roberto Carballes e o italiano Salvatore Caruso

Número um do tênis no Brasil, Monteiro, de 26 anos, volta à quadra amanhã (3), às 13h (horário de Brasília) contra o sérvio Miomir Kecmanovic, de 21, em partida pelas quartas de final de simples.O embate promete ser acirrado. O cearense, número 74 no ranking mundial da Associação Internacional de Tênis ( ATP, na sigla em inglês), se classificou na estreia ontem (1º de março) à noite, exatamente contra o espanhol Roberto Carballes Baena, que pode a vir a cruzar novamente na disputa de simples do torneio. Venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.