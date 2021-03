Moto Club e Botafogo duelam por vaga na 2ª fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil começa, nesta -feira (10), para Botafogo e Moto Club. As equipes medem forças, às 21h30 (horário de Brasília) no Castelão, em São Luís. Esta primeira fase da competição, que reúne 92 clubes, é eliminatória, ou seja, apenas avança à etapa seguinte. Os visitantes têm a vantagem do empate, já os donos da casa precisam ganhar para assegurar presença na segunda fase. O duelo na capital maranhense será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com cobertura a partir das 21h. A narração será de Rodrigo Campos, com comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes.

Os anfitriões lideram o campeonato maranhense com três vitórias em três jogos. Outra motivação para o Bicho Papão é o prêmio de R$ 675 mil caso supere os cariocas. Treinado por Marcinho Guerreiro, o Moto está na Série D do Campeonato Brasileiro e ocupa o lugar de número 67 no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Rebaixado à série B, o Botafogo, comandado pelo técnico Marcelo Chamusca, vem de vitória por 3 a 0 contra o Resende pelo Campeonato Carioca. O Glorioso está se reforçando para a temporada e já anunciou sete contratações. A última delas o volante Matheus Frizzo. O jogador de 22 anos já está na capital maranhense e incorporado ao elenco.

Este será o quinto confronto entre Botafogo e Moto Club. O Glorioso venceu em duas oportunidades e empatou uma vez. No último jogo entre os times, no Maracanã de 1984, os maranhenses ganharam por um a zero. No ranking da CBF o Alvinegro carioca aparece na 13ª posição.