Pentatlo: Danilo Fagundes e Felipe Nascimento são o Brasil na Hungria

A partir desta quarta-feira (24), o Brasil será representado na Copa do Mundo de pentatlo moderno pela dupla Danilo Fagundes e Felipe Nascimento, em Budapeste, na Hungria. O torneio segue até domingo (28) e será o primeiro realizado pela União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O último ocorreu em fevereiro de 2020 no Egito.

A disputa de Budapeste valerá pontos para o ranking olímpico que vai definir as últimas vagas da modalidade para os Jogos de Tóquio. A modalidade reúne uma disputa de 200 metros de natação, enfrentamentos de esgrima, uma prova de 12 obstáculos em um percurso de 350 a 450 metros de hipismo e o laser-run (3,2 km de corrida, com quatro paradas para tiros a cada 800 metros em um alvo instalado a 10 metros de distância do atleta).

“Estou com a perspectiva de ir bem, porque tenho feito bons treinos. A preparação foi bem pensada, mas bem árdua”, contou à assessoria da Confederação brasileira da modalidade (CBPM) o carioca Danilo Fagundes, 33 anos, que é o atual líder do ranking nacional. Em dezembro do ano passado, o atleta participou do Campeonato Italiano, ficando em nono dentre 27 pentatletas. No final de fevereiro, ele foi o grande campeão da Copa Rio.

Atualmente, Danilo ocupa a 22ª colocação no ranking olímpico; Felipe é o 26º. Pelo menos 12 pentatletas (seis em cada gênero) vão se classificar para Tóquio pela relação. Na atual lista masculina, dos 20 primeiros colocados, 10 já garantiram vaga para o torneio no Japão. Cada país só pode classificar até dois nomes em cada evento para as Olimpíadas. “Nas últimas três semanas, intensifiquei os treinamentos e fiz uma dieta para emagrecer um pouco. Estou confiante para um bom resultado. O desempenho que espero ter é pegar a final para fazer uma boa pontuação e conseguir avançar no ranking”, projetou à CPBM o pernambucano Felipe, 27 anos.