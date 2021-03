São Januário recebe jogo do Paulista e duelo pela Copa do Brasil

Mais uma partida do Campeonato Paulista foi transferida para o Rio de Janeiro (desta vez para a capital fluminense). A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira (23) que o duelo entre Ponte Preta e Santos, pela quinta rodada do torneio, será disputado no estádio de São Januário, do Vasco, na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília).

A realização de partidas de futebol está proibida em território paulista até o dia 30 de março, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual. São Paulo está na Fase Emergencial, a mais restritiva no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), em meio à alta de casos e internações no Estado. Na cidade do Rio de Janeiro, também por conta da pandemia, o impedimento aos eventos esportivos vai de sexta-feira (26) a 4 de abril.

Sem convencer o Governo paulista a liberar o futebol, a FPF vem tentando levar jogos esporádicos a outros estados. Na segunda-feira (22), a entidade chegou a anunciar a suspensão do Paulistão até o fim da Fase Emergencial, mas, no mesmo dia, confirmou o duelo entre Mirassol e Corinthians para ocorrer nesta terça, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O município fluminense também receberá o jogo entre São Bento e Palmeiras, às 21h30, de quarta-feira (24).

Inicialmente, a FPF pretendia levar a partida entre Ponte e Santos também para Volta Redonda, mas a prefeitura local não autorizou. A delegação santista viajou nesta terça para Atibaia (SP), pois não poderá se preparar em Santos (SP) até o próximo dia 4, devido ao lockdown na Baixada Santista (que proíbe, inclusive, treinos esportivos). Em nota publicada antes da confirmação do duelo para São Januário, a Macaca informou que “elenco e comissão só embarcarão em qualquer viagem tendo em mãos os resultados negativos dos testes de covid-19 mais recentes”. A equipe de Campinas (SP) passou recentemente por um surto de casos do vírus e está com oito atletas e seis membros da comissão técnica infectados.

“O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais”, diz a nota oficial da FPF.

Copa do Brasil

Também na quinta-feira, mas às 15h30, o estádio do Vasco receberá um duelo da primeira fase da Copa do Brasil, entre Porto Velho-RO e Ferroviário-CE. A partida havia sido marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para Volta Redonda, mas o local precisou ser alterado após a prefeitura fluminense cancelar a realização de partidas pela competição nacional no município.

Mais dois jogos saíram de Volta Redonda e foram levados para outros locais. O embate entre Jaragua-GO e Manaus-AM, também pela primeira fase da Copa do Brasil, agendado para sexta-feira, às 15h30, passou para o estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu. Já a partida entre Corinthians e Retrô-PE, às 21h30, pela segunda fase, foi transferida para o estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).