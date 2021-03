Tênis de mesa: Calderano e Tsuboi se enfrentam no WTT de Doha

A chave principal do WTT Contender, primeira competição internacional do Circuito Mundial de Tênis de Mesa em 2021, começa na próxima quarta-feira (3) na Lusail Sports Arena, em Doha (Catar). E, logo na abertura, acontecerá um duelo entre os melhores mesatenistas brasileiros da atualidade, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi se enfrentam às 8h15 (horário de Brasília).

Hugo Calderano é o número 6 do ranking mundial e cabeça de chave número 2 do torneio. Gustavo Tsuboi é o 36° do mundo. Eles já mediram forças em sete em campeonatos internacionais, com vitórias de Calderano em todas as oportunidades, mas sempre em confrontos duros, nos quais perdeu ao menos um set. Além disso, os dois treinam juntos na seleção e já se enfrentaram inúmeras vezes. O último duelo aconteceu em fevereiro do ano passado, na final da Copa Pan-Americana, com triunfo de 4 a 1 de Calderano.

“Vai ser bem interessante voltar a competir no WTT, após alguns meses sem campeonatos internacionais. Será bom para ver como está o meu nível em relação aos outros jogadores. Esse novo formato de jogo, em melhor de cinco sets, será interessante, teremos de entrar mais concentrados e agressivos desde o início, pois qualquer detalhe pode fazer diferença. Estou chegando bem preparado. Não tivemos muitas competições nos últimos meses, então todos conseguiram treinar bem. Acho que o nível da competição será bem alto”, declarou Calderano à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

No feminino, o Brasil conta com Bruna Takahashi, que estreia contra a ucraniana Ganna Gaponova, às 8h55. Ganna Gaponova, que veio das fases preliminares, ocupa a 69ª posição no ranking mundial, enquanto a brasileira é a 47ª. Será o primeiro duelo internacional entre as duas, num autêntico confronto de gerações. Bruna tem apenas 20 anos, enquanto a adversária tem 35.

Duplas

Além dos confrontos individuais, o Brasil estará representado na chave principal do torneio masculino de duplas. Vitor Ishiy e Gustavo Tsuboi encaram a parceria formada pelo espanhol Alvaro Robles e o romeno Ovidiu Ionescu, a partir das 14h15, pelas oitavas de final da competição. As partidas têm transmissão ao vivo do canal do WTT no Youtube.