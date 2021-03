Tênis: Luisa Stefani chega às quartas de final do WTA 1000 de Miami

Em uma partida rápida, de apenas 46 minutos, a dupla da brasileira Luisa Stefani e a parceira americana, Hayley Carter, venceu a dupla com a russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhaoxuan Yang por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Com a vitória nesta segunda-feira (29), a paulistana chegou às quartas de final do torneio WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Stefani e Carter são cabeças de chave 8 do torneio e vão jogar por uma vaga na semifinal contra as americanas Jessica Pegula e Asia Muhammad nesta terça-feira (30), em horário a ser definido.