Tom Brady acerta renovação com Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady, quarterback veterano e MVP (jogador mais valioso) do Super Bowl, acertou nesta sexta-feira (12) um acordo para renovar seu contrato com o Tampa Bay Buccaneers até a temporada de 2022.

¯\_(ツ)_/¯ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) March 12, 2021

No mês passado, Brady levou o Buccaneers à conquista de seu segundo título de Super Bowl em sua primeira temporada com o time. Na grande decisão, a equipe de Tampa derrotou o Kansas City Chiefs. Com esta conquista, o jogador de 43 anos ampliou um recorde, conquistando seu sétimo campeonato.

“Em busca do 8º... LFG @Buccaneers estamos mantendo o grupo unido”, tuitou Brady.

In pursuit of 8...LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D — Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021

Brady, que venceu sete Super Bowls em 20 temporadas com o New England Patriots, deixou o clube antes de assinar um contrato de dois anos e US$ 50 milhões com os Bucs no ano passado.

Considerado por muitos como o maior quarterback da história, Brady disse no mês passado que não planeja se aposentar enquanto estiver fisicamente em forma.

“Acho que o ano que vem será muito melhor do que este ano”, afirmou antes da disputa do último Super Bowl.

“Sinto que estarei em uma condição muito melhor mentalmente. Treinarei muito melhor neste ano. Fisicamente, no ano que vem, estarei em uma condição melhor”, concluiu.