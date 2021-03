Uefa confirma jogo de volta entre Liverpool e Leipzig na Hungria

O Liverpool (Inglaterra) voltará a Budapeste (Hungria) para enfrentar o RB Leipzig (Alemanha) na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões por causa de restrições de viagem causadas pelo avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19), informou a Uefa (entidade máxima do futebol europeu) nesta quinta-feira (4).

🏆 The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig_EN will take place in Budapest, Hungary.



