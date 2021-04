América-MG marca no fim e evita derrota para Patrocinense no Mineiro

Um gol do atacante Ribamar, ex-Vasco, nos minutos finais, evitou a segunda derrota consecutiva do América-MG pelo Campeonato Mineiro. Nesta quinta-feira (8), o Coelho empatou por 1 a 1 com o Patrocinense no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela oitava rodada da competição.

O América segue na segunda posição do Estadual, agora com 16 pontos, cinco a frente do Pouso Alegre, quinto com 11 pontos e primeira equipe fora da zona de classificação, faltando três rodadas para o fim da primeira fase. A Águia Louca foi a nove pontos, em décimo lugar, perdendo a chance de encostar no G4 e de se afastar das duas últimas colocações, que definem os clubes rebaixados.

Em um primeiro tempo truncado e de poucas emoções, a rede só balançou nos minutos finais. Aos 42, o lateral Ferrugem cruzou rasteiro pela direita, a bola passou por toda a área e o atacante Jeam, próximo à trave esquerda, completou para as redes e colocou o Patrocinense à frente.

Na etapa final, o Coelho se lançou ao ataque, mas com a pontaria pouco calibrada. Tentando aproveitar os contra-ataques, a Águia Louca quase ampliou aos 21 minutos, em cabeçada do zagueiro Breno, que o goleiro Matheus Cavichioli salvou no reflexo. Os anfitriões intensificaram a pressão no fim e conseguiram o empate aos 45, com Ribamar completando uma escorada de cabeça do zagueiro Anderson Jesus e fazendo seu primeiro gol pelo América.

Claro que no #RibaDay, o atacante Ribamar tinha que marcar um gol!! 🐰💚



O primeiro com a camisa do #Coelhão teve até comemoração com o chapéu do nosso fotografo!!



BOA, RIBAMAR! QUE SEJA O PRIMEIRO DE MUITOS!!!#CoelhaoSerieA #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/aZ5LvF33bw — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 8, 2021

Os dois times voltam a campo neste domingo (11). Às 15h30, o Patrocinense recebe o Pouso Alegre, em confronto direto pelo G4, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG). Mais tarde, às 18h15, o América visita a Tombense no estádio Almeidão, em Tombos (MG). Os duelos valem pela nona rodada do Mineiro.