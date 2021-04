Atlético-MG vence Pouso Alegre e permanece na ponta do Mineiro

O Atlético-MG derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (7) no estádio do Mineirão, e permaneceu na liderança isolada do Campeonato Mineiro com 21 pontos conquistados (o segundo colocado é o América-MG, que tem 15 pontos e que joga na próxima quinta com o Patrocinense).

⚫⚪ FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! GALO VENCE O POUSO ALEGRE POR 1 A 0 E SEGUE NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO MINEIRO!!!



⚽ Vargas marcou para o #Galo! #CAMxPAFC 🏴🏳️ pic.twitter.com/TtQJvOOI42 — Atlético 😷 (@Atletico) April 7, 2021

Com o revés na 8ª rodada da competição, o Pousão ficou na 5ª posição da classificação com 11 pontos.

Com uma equipe mista, o triunfo do Galo foi alcançado graças a gol de Eduardo Vargas. Aos 37 minutos da etapa inicial, Keno achou o atacante chileno, que marcou de cabeça.

Próximo compromisso

O Altético-MG volta a entrar em campo pelo Campeonato Mineiro no domingo (11) às 16h (horário de Brasília), quando faz clássico com o Cruzeiro no estádio do Mineirão. No mesmo dia o Pouso Alegre mede forças com o Patrocinense.