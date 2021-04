Vasco e Tombense decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O futuro de Vasco e Tombense na Copa do Brasil será decidido nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Almeidão, em Tombos (MG). O duelo pela segunda fase da competição nacional será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

A classificação à terceira fase tem impacto esportivo e financeiro. Além de manter viva a expectativa de um título nacional, com direito a lugar na próxima Libertadores, a vaga rende uma premiação polpuda em dinheiro: R$ 1,7 milhão. Tanto Vasco como Tombense arrecadaram R$ 1,235 milhão na edição deste ano, sendo R$ 560 mil de participação e R$ 675 mil pela classificação à segunda fase.

O rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro custou ao Cruzmaltino um posto entre os clubes que recebem maiores premiações. Se integrasse o Grupo 1, com os 15 primeiros colocados do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time carioca teria recebido R$ 2,5 milhões (R$ 1,15 milhão de participação e R$ 1,35 milhão por ir além da primeira etapa). Em 16º lugar, o Vasco também ficou fora do Grupo 2, dos demais integrantes da Série A, que já teria lhe rendido R$ 2,06 milhões (R$ 990 mil de participação e R$ 1,07 milhão de classificação).

Vasco encerra preparação para a partida contra o Tombense.



👉🏽 https://t.co/kYJMzil2mm



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/sJ5qTX5SzB — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 6, 2021

Chegar à segunda fase não foi fácil para ninguém. O Vasco saiu na frente, mas levou o empate da Caldense no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), e sofreu para segurar o 1 a 1. Por ser mais bem colocado que o rival no ranking da CBF, o Cruzmaltino tinha a vantagem da igualdade e seguiu adiante. O critério classificou a Tombense, que ficou no zero contra o Nova Mutum no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). Na segunda fase, porém, se a partida terminar empatada, a decisão da vaga à terceira fase será nos pênaltis.

No Vasco, o técnico Marcelo Cabo pode promover a estreia dos atacantes Léo Jabá e Morato, que estão regularizados e viajaram com o elenco, que foi de ônibus para Pedra Dourada (MG), cidade vizinha a Tombos. Recuperado de uma lesão na coxa, o zagueiro Leandro Castan está de volta, assim como o lateral Léo Matos, o zagueiro Ernando, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Germán Cano, poupados na vitória por 4 a 2 sobre o Bangu, no último sábado (3), pelo Campeonato Carioca.

O Cruzmaltino deve atuar com Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Matías Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Germán Cano.

Atual vice-campeã mineira, a Tombense ocupa o sexto lugar do Estadual, entre 12 times, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota (para o líder Atlético-MG, pela segunda rodada). No último domingo (4), o Gavião Carcará derrotou o Athletic Club em Tombos por 2 a 1. Na Copa do Brasil, que participa pela quarta ocasião, o time alvirrubro busca chegar pela primeira vez na terceira fase. O técnico Bruno Pivetti deve escalar a equipe com: Felipe Garcia; David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson; Daniel Amorim, Caíque e Keké.

Ela já esta pronta para rolar amanhã pela @CopadoBrasil.



E vocês, tão ansioso? AMANHÃ TEM TOMBENSE E VASCO!



📸 @victorsouza_fot / Tombense pic.twitter.com/E8JI6NCa65 — Tombense F.C. (de 🏡) (@TTombense) April 6, 2021

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Tombense e Vasco ao vivo, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão esportivo de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Outros jogos

Outros quatro jogos movimentam a segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta. Às 16h, o Picos recebe o Boavista no estádio Helvídio Nunes, em Picos (PI), e a Juazeirense pega o Volta Redonda no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Às 19h30, o Vitória enfrenta o Rio Branco-ES no Barradão, em Salvador. Por fim, às 21h30, o Bahia mede forças com o Manaus no estádio de Pituaçu, também na capital baiana.