Cruzeiro entra no G4 do Campeonato Mineiro ao derrotar Coimbra

O Cruzeiro entrou no G4 do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira (7), a Raposa derrotou o Coimbra por 2 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada da competição, beneficiando-se dos tropeços de Pouso Alegre e Caldense para Atlético-MG e Uberlândia, respectivamente.

51' | 2T - Termina a partida!



Saímos vitoriosos hoje na arena Independência.

Gols no segundo tempo de Pottker e Felipe Augusto#COIxCRU | 0x2#DiaDeCruzeiro

📺: https://t.co/1IW4M061VV pic.twitter.com/Ad5L3EBsq0 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 7, 2021

O time celeste ocupa o quarto lugar na tabela, com os mesmos 12 pontos da URT, que fica em terceiro por ter uma vitória a mais (quatro a três). Estacionada nos seis pontos, a Laranja Mecânica ocupa a 11ª posição, a primeira na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Cruzeiro é o clássico diante do Atlético-MG, neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão. No mesmo dia, mas às 17h30, o Coimbra recebe a Caldense no Independência.

O domínio dos 45 minutos iniciais foi cruzeirense. Aos quatro minutos, Aírton chutou da entrada da área, pela esquerda, e mandou à esquerda da meta do Coimbra. Aos 25, o também atacante Bruno José avançou pela direita e bateu cruzado, na trave direita da Laranja Mecânica. O camisa 16 voltou a assustar aos 43 minutos, em nova finalização cruzada, à esquerda da meta do goleiro Jori.

O cenário não se alterou na etapa final, mas com o Cruzeiro demorando mais a criar lances de perigo. A primeira boa chance foi do Coimbra, aos 26 minutos, em cabeçada do zagueiro Diogo Henrique, à esquerda da meta. Aos 29, enfim, a Raposa balançou as redes: o zagueiro Weverton lançou o atacante William Pottker, que dominou na área e venceu Jori. O time celeste decidiu aos 48 com o atacante Felipe Augusto, batendo na saída do goleiro.