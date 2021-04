Atlético-MG derrota América de Cali na Libertadores

O Atlético-MG derrotou o América de Cali (Colômbia) por 2 a 1, na noite desta terça-feira (27) no estádio do Mineirão, e assumiu a liderança do Grupo H da Copa Libertadores com 4 pontos.

⚫️⚪️🐓 Galo forte! Com dois gols de Hulk, o @Atletico bateu o @AmericadeCali por 2-1 no @Mineirao e assumiu a liderança do Grupo H da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/xdEVjv5QGQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 28, 2021

Este foi o primeiro triunfo do time comandado pelo técnico Cuca na atual edição da competição, após o empate em 1 a 1 com o La Guaira (Venezuela) na estreia, na última quarta-feira (21).

No primeiro tempo, o Galo dominou as ações, mas faltou transformar a superioridade em gols, que vieram apenas na etapa final. O primeiro saiu aos 13 minutos, em cobrança de pênalti do atacante Hulk, que entrou no segundo tempo.

E o segundo gol saiu novamente dos pés do camisa 7. Após receber passe de calcanhar de Savarino, Hulk finalizou com perfeição. O América fez o seu gol de honra aos 31 minutos com Luis Sánchez, em chute de fora da área.

SINÔNIMO DE RAÇA, CLUBE ATLÉTICO MINEIRO!!! 😡🐔🏴🏳️ pic.twitter.com/E72G35TuIp — Atlético 😷 (@Atletico) April 28, 2021

O Galo volta a entrar em campo pela competição continental na próxima terça-feira (4), quando recebe o Cerro Porteño (Paraguai) a partir das 19h15 (horário de Brasília).