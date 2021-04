Libertadores: Everson brilha e garante primeiro ponto do Atlético-MG

O Atlético-MG somou o primeiro ponto na edição 2021 da Libertadores. Nesta quarta-feira (21), o Galo esbarrou na falta de criatividade e empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira (Venezuela) no estádio Olímpico de Caracas, na abertura do Grupo H da competição.

América de Cali (Colômbia) e Cerro Porteño (Paraguai) completam a chave atleticana e se encaram nesta quarta, às 23h (horário de Brasília), no estádio Pascual Guerrero, em Cali. Os colombianos, aliás, são os próximos rivais dos alvinegros, na próxima terça-feira (27), às 21h30, no Mineirão. Antes, no sábado (24), às 19h, o Galo disputa a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, contra o Athletic Club, no Independência.

O início do jogo foi um pesadelo para o Atlético. Com o La Guaira fechadinho, os alvinegros encontravam dificuldades para finalizar, exagerando nas bolas alçadas na área (foram 15 na primeira meia hora). Com liberdade, os venezuelanos foram mais objetivos. Aos 19 minutos, o lateral Yohan Cumaná chutou cruzado, com perigo, para defesa de Everson, que mandou para fora. No minuto seguinte, o zagueiro Adrián Martínez fez fila a partir da intermediária, invadiu a área mineira e bateu colocado, abrindo o placar.

O Galo só começou a chegar a partir dos 32 minutos, após cruzamento do lateral Guga pela direita e cabeçada do atacante Eduardo Vargas, que o goleiro Carlos Olses agarrou com estilo. Aos 35, o volante Tchê Tchê achou espaço e finalizou da entrada da área pela esquerda, para outra defesa de Olsen. Na sequência, nova bola alçada na área e o zagueiro Réver, de bicicleta, mandou por cima do gol. Aos 46, Guga cruzou e o meia Nacho Fernández, quase na pequena área, arrematou de primeira, mas isolou a oportunidade.

O time brasileiro seguiu mais agressivo no segundo tempo. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio de Nacho pela direita, o meia Matías Zaracho, de cabeça, escorou rente ao travessão. Cinco minutos depois, o lateral Guilherme Arana arriscou de fora da área pela esquerda, forçando Olsen a uma boa defesa no canto direito. A pressão atleticana deu resultado aos 19 minutos. Na sequência de uma bola afastada no bate-rebate pela zaga, Arana bateu, o goleiro deu rebote e Zaracho, na pequena área, deixou tudo igual.

⚽ O primeiro gol do #Galo na @LibertadoresBR foi do argentino @zarachomatiasf1, que marcou pela terceira vez com a camisa alvinegra. #ContinenteAtleticano 🏴🏳️ pic.twitter.com/hUqIViUkBr — Atlético 😷 (@Atletico) April 22, 2021

O La Guaira passou a assustar a partir dos 25 minutos, em finalização de Darwin González, após lançamento do volante Ángelo Peña, às costas de Rever. Mesmo adiantado, Everson defendeu o chute do atacante. Os venezuelanos voltaram a exigir o goleiro aos 37 e aos 38 minutos, com González e Hurtado. Desorganizado, o Galo seguiu cedendo ataques e sendo salvo por Everson. Aos 44, na última chance do jogo, González passou como quis por Réver, mas o camisa 22 cresceu na área e evitou a vitória dos anfitriões.