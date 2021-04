Grêmio anuncia oficialmente Tiago Nunes como novo técnico

O gaúcho Tiago Nunes, de 41 anos, é o novo técnico do Grêmio. O anúncio foi feito pelo clube nesta quarta-feira (21). O treinador deve chegar a Porto Alegre amanhã (22) para acompanhar a estreia do Tricolor na Copa Sul-Americana, contra o La Equidad, da Colômbia. Ele substituirá o treinador Renato Portaluppi, que deixou o clube no últimos dia 15, após comandar o time por quatro anos e sete meses.

A previsão é de que o novo técnico assine contrato até dezembro do ano que vem. Em 2019 Nunes estava à frente do Athletico-PR que derrotou o Tricolor na semifinal da Copa do Brasil, e depois conquistou o título diante do Internacional. O técnico assumiu a equipe principal do Furacão um ano antes, e logo faturou a Copa Sul-Americana. Na última temporada, Nunes foi treinador do Corínthians.

A apresentação oficial de Nunes ocorrerá na sexta-feira (23), pela manhã. O novo treinador já revelou que levará para o clube os auxiliares técnicos Evandro Luís Fornari e Kelly Guimarães, e um analista de desempenho, cujo nome ainda não revelou.

Natural de Santa Maria (RS), Tiago Nunes começou a carreira de técnico aos 25 anos, por clubes do interior gaúcho. Passou pelas categorias de base do Juventude e do próprio Grêmio, em 2013. Teve passagens ainda pelo São Paulo, Ferroviária-SP e Veranópolis (RS).