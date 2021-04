Grêmio ganha o primeiro jogo sem Renato e reassume ponta do Gaúcho

O Grêmio venceu neste domingo (18), pela primeira vez, desde a saída do técnico Renato Portaluppi. O Tricolor derrotou o Novo Hamburgo por 3 a 1 na Arena, em Porto Alegre, reassumiu a liderança do Campeonato Gaúcho e, de quebra, garantiu vaga antecipada às semifinais do Estadual.

A equipe gremista, que atuou sob comando de Thiago Gomes, técnico da equipe de transição (sub-23), chegou aos 21 pontos, um a frente do Internacional, no embate válido pela décima rodada do Gauchão. Com a derrota, o Novo Hamburgo caiu para nono lugar, com nove pontos, e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento se Pelotas ou Esportivo vencerem os jogos desta segunda-feira (19) contra São José e Juventude, respectivamente.

Pela última rodada da primeira fase do Gauchão, o Grêmio terá pela frente o Ypiranga no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), em data e horário a serem confirmados. Antes, o Tricolor estreia na Copa Sul-Americana contra o La Equidad (Colômbia) nesta quinta-feira (22), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena. Já o Novo Hamburgo encerra a participação no Estadual contra o São José, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o meia Jean Pyerre recebeu perto da meia-lua, bateu colocado e ainda contou com um desvio na zaga para deslocar o goleiro Nícolas e abriru o placar para o Grêmio. Seis minutos depois, Jean Pyerre lançou o atacante Diego Souza, que driblou Nícolas e ampliou. Aos 34, o volante Matheus Henrique acertou o travessão e quase fez o terceiro.

O Nóia voltou melhor para o segundo tempo. O atacante Hélio Paraíba perdeu duas oportunidades em sequência. Aos dois minutos, ele desperdiçou a chance praticamente debaixo do gol. Em seguida, parou em grande defesa do goleiro Brenno. A punição veio aos 14 munutos, com pênalti de Chicão no também lateral Vanderson, que Diego Souza converteu.

O Tricolor permaneceu no ataque e quase ampliou com Diego Souza, por cobertura, e com o meia Alisson, que acertou a trave em cobrança de falta. O Novo Hamburgo até conseguiu descontar aos 32 minutos com o atacante Kayron, de cabeça. Mas foi só.

Em outro jogo deste domingo (18) à noite pelo Gauchão, o Brasil de Pelotas recebeu o São Luiz no estádio Bento Freitas e venceu por 1 a 0, com gol do meia Paulo Victor. O Xavante subiu para 12 pontos, em sétimo lugar, ultrapassando o próprio time de Ijuí (RS), que caiu para oitavo, com a mesma pontuação, mas saldo de gols pior (-5 a -3). Na última rodada, o Brasil visita o Juventude, enquanto o São Luiz recebe o Aimoré no estádio 19 de Outubro.