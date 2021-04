Ceará estreia com vitória na Copa Sul-Americana

O Ceará começou muito bem a disputa da edição 2021 da Copa Sul-Americana. Jogando na Arena Castelão, o Vozão superou o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 3 a 1 em partida válida pela 1ª rodada do Grupo C da competição.

Jogando em casa, o Vozão foi criando chance atrás de chance, e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos o volante Pedro Naressi acertou forte chute de perna esquerda para vencer o goleiro Banegas.

Seis minutos depois o lateral Bruno Pacheco foi derrubado dentro da área da equipe boliviana. O meia colombiano Mendoza foi para a cobrança e marcou o segundo do time brasileiro aos 35.

O segundo tempo começou com o time boliviano descontando, graças a gol em cobrança de pênalti do atacante Osorio aos 8 minutos. Porém, a noite era mesmo do time brasileiro, que deu números finais ao confronto aos 36 minutos, quando, após rápido contra-ataque, Vina driblou o goleiro adversário antes de marcar o gol que garantiu o triunfo de 3 a 1.