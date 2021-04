Basquete 3x3: Brasil conhece adversários da 1ª fase do Pré-Olímpico

As seleções de Turquia, República Tcheca, Polônia e Mongólia serão as adversárias do Brasil na primeira fase do Pré-Olímpico de basquete 3x3. A competição será disputada em Graz (Áustria) entre os dias 26 e 30 de maio e classifica três equipes aos Jogos de Tóquio (Japão).

A @FIBA3x3 divulgou nesta segunda a tabela detalhada do Pré-Olímpico masculino 3x3 de Graz. E esse é o nosso caminho para @Tokyo2020 👊🏻@timebrasil pic.twitter.com/wdkKqPmiBD — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 26, 2021

“Acho que vamos com boas chances de passar pela primeira fase e conseguir essa vaga nas quartas e semifinal, tentando a vaga olímpica. Será difícil, não somos favoritos, mas queremos fazer história”, declarou o técnico Douglas Lorite ao site oficial da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Os brasileiros estreiam no dia 26, por volta das 14h15 (horário de Brasília), diante dos turcos. Em seguida, encaram os tchecos. No dia 28, o primeiro duelo será contra os poloneses, a partir das 13h45. A seleção encerra a participação na primeira fase contra a Mongólia. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para as quartas de final. O mata-mata será todo disputado no dia 30.

Quatro jogadores foram convocados por Lorite para o Pré-Olímpico: Jefferson Socas, Fabrício Veríssimo, André Ferros e Jonatas Mello. Outros dois (Leandro Souza e William Weihermann) ficam à disposição caso algum titular precise ser substituído. Jefferson, Jonatas e William fizeram parte do time que representou o Brasil no Mundial de 2019, nos Países Baixos.

A delegação se apresenta no próximo dia 10 na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, onde fica até o dia 22, quando embarca para Graz. Segundo a CBB, os jogadores serão submetidos a um protocolo sanitário por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), com testes na chegada à EsEFEx, onde ficarão isolados. Eles também terão a temperatura aferida e passarão por testes de anamnese.