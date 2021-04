Marcelo Demoliner avança em Estoril e Thiago Monteiro cai em Munique

O brasileiro Marcelo Demoliner está nas quartas de final do ATP 250 de Estoril (Portugal). Nesta terça-feira (27), a parceria entre o gaúcho, 46º do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o mexicano Santiago Gonzalez (53º) superou os favoritos Marcelo Arevalo (51º), de El Salvador, e Matwe Middelkoop (43º), dos Países Baixos, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10/5 no match tie-break, após uma hora e 13 minutos de jogo.

Na próxima fase, Demoliner e Gonzalez encaram o alemão Tim Puetz (58º) e monegasco Hugo Nys (69º) por volta das 9h20 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28). Pelas oitavas, os rivais eliminaram os britânicos Lloyd Glasspool (104º) e Jamie Murray (22º) por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Murray é o parceiro oficial do brasileiro Bruno Soares, sexto do ranking mundial de duplas. O mineiro se recupera de dores nas costas, preservando-se das competições de abril, com retorno ao circuito previsto para maio.

Também nesta terça, Thiago Monteiro não teve a mesma sorte e foi derrotado na estreia do ATP 250 de Munique (Alemanha). O brasileiro, 78º do mundo em simples, foi batido pelo georgiano Nikoloz Basilashvili (35º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, depois de uma hora e 19 minutos de partida. Foi a quarta vez seguida que o cearense, número um do país entre os homens, caiu na primeira rodada de uma competição do circuito.

Nesta quarta, será a vez de Marcelo Melo ir à quadra em Munique. O mineiro, que ocupa o 17º lugar do ranking de duplas, atuará ao lado do alemão Mischa Zverev (222º), irmão mais velho de Alexander Zverev, sexto no ranking de simples da ATP. Será a primeira competição do brasileiro desde que anunciou o fim da parceria com Jean-Julien Rojer (27º), dos Países Baixos. Às 6h, Melo e Zverev enfrentam o neerlandês Wesley Koolhof (13º) e o alemão Kevin Krawietz (18º), principais favoritos.