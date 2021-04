Bahia começa Sul-Americana com empate com Montevideo City

Na estreia na edição 2021 da Copa Sul-Americana, o Bahia foi nesta quarta-feira (21) até Montevideu, no Uruguai, e empatou em 1 a 1 com o Montevideo City em partida válida pelo Grupo B da competição.

Com o resultado, a equipe brasileira ficou empatada na vice-liderança da sua chave com o time uruguaio, ambos com um ponto. O líder é o Independiente (Argentina), que superou o Guabirá (Bolívia). Os argentinos têm 3 pontos, e os bolivianos nenhum.

Fora de casa, o time brasileiro apostou em uma postura reativa, se fechando atrás e partindo em velocidade no contra-ataque. E a opção deu resultado logo aos 8 minutos, quando Rodriguinho abriu o placar após receber passe de Gilberto.

Mas na etapa final o Montevideo melhorou, passou a dominar as ações, e empatou logo aos 5 minutos, graças a gol do lateral Pizzichillo.