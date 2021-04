Billie Jean King Cup: Brasil e Polônia empatam em 1º dia de confronto

Terminou empatado o primeiro dia de confrontos entre Brasil e Polônia pela Billie Jean King Cup, competição equivalente à Copa do Mundo do tênis. Cada país venceu uma vez nos jogos de simples desta sexta-feira (16), na quadra dura e coberta da cidade polonesa de Bytom. As equipes brasileira e polonesa duelam novamente amanhã (17), a partir das 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na página da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) no Facebook.

O primeiro embate do dia reuniu a a paulistana Carol Meligeni (342ª colocada no ranking da WTA) e Magdalena Frech (157ª). Melhor para a tenista polonesa, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3 em uma hora e 28 minutos de partida.

All square in Poland!



Laura Pigossi defeats Urszula Radwanska 7-6(9) 3-6 6-2 to level the tie for Brazil at 1-1 🇧🇷#BJKCup pic.twitter.com/QmVHR02Zg6 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2021

O jogo seguinte, entre Laura Pigossi (326ª) e Urszula Radwasnka (227ª), foi o mais equilibrado, com quase três horas de duração. A brasileira saiu na frente ao vencer o primeiro set no tie-break. Na parcial seguinte, a polonesa conseguiu três quebras de saque e empatou o duelo. No set final, Pigossi abriu 4 a 0 e administrou o resultado para fechar a partida em 2 sets a 1, com 7/6 (11/9), 3/6 e 6/2, em duas horas e 51 minutos.

O primeiro jogo deste sábado (17) será entre Pigossi e Frech. Em seguida, jogam Meligeni contra Radwasnka. A quinta partida, se necessária, será em duplas. O Brasil será representado por Luisa Stefani (25ª em duplas e 767ª em simples), e Gabriela Cé (251ª em simples e duplas), a brasileira mais bem colocada. O time polonês terá Paula Kania (129ª) e Weronika Falkowska (436ª).

O Brasil estreou em fevereiro do ano passado na Bille Jean King Cup. Na ocasião, a seleção nacional foi superada pela Alemanha, após quatro partidas e quatro derrotas. As brasileiras têm de vencer as polonesas para seguirem na fase eliminatória do Grupo Mundial do torneio, que reunirá 16 equipes.