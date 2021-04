Tênis: Brasil decide futuro na Billie Jean King Cup contra Polônia

A seleção brasileira feminina de tênis enfrenta a Polônia pela repescagem do Grupo Mundial da Billie Jean King Cup, equivalente à Copa do Mundo da modalidade entre as mulheres. A melhor de cinco partidas (quatro de simples e uma de duplas, caso necessário) ocorre entre sexta-feira (16) e sábado (17), na cidade polonesa de Bytom. A página da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) no Facebook transmitirá os duelos ao vivo.

O confronto será aberto às 9h (horário de Brasília) desta sexta, com o jogo entre Carol Meligeni, número quatro do Brasil em simples e 342ª no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e Magdalena Frech (157ª). Em seguida, Laura Pigossi (326ª) mede forças com Urszula Radwasnka (227ª).

No sábado, a partir das 7h, os duelos se invertem: Laura enfrenta Frech e Carol enfrenta Radwasnka. Se o confronto estiver empatado com duas vitórias para cada lado, a decisão sairá nas duplas. O Brasil será representado por Luisa Stefani, número 25 do mundo nas duplas, e Gabriela Cé, 251ª do ranking da WTA tanto em simples (é a brasileira mais bem colocada) como em duplas. O time polonês terá Paula Kania (129ª) e Weronika Falkowska (436ª).

“As condições aqui na Polônia são bem diferentes das que a gente está acostumada. O piso é emborrachado por cima de uma quadra poliesportiva. Tem uma camada de borracha por baixo, e mais a pintura da quadra, então o quique da bola é um pouco estranho. Tem pontos em que a bola não quica muito. Mas para nós, particularmente por ser uma quadra dura e coberta, não é uma condição muito rápida, o que favorece um pouco o nosso jogo”, comentou Gabriela à CBT.

“Nossa química e união estão muito legais essa semana. Todas animadas e confiantes, curtindo os momentos, tanto dentro quanto fora da quadra nas horas vagas. Essa é a energia que precisamos. Pode ser que eu jogue a partida mais importante, decisiva. Estarei muito preparada caso necessite e é uma das coisas mais legais que eu sinto no esporte, jogar por equipe e poder ter esse feeling”, destacou Luisa em depoimento à imprensa.

O Brasil chega ao confronto com praticamente força máxima. A principal ausência é Beatriz Haddad Maia, número dois do país e 294ª do mundo em simples, que mira a retomada do ritmo de jogo após uma cirurgia na mão e tem priorizado competições da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

As polonesas, porém, têm o desfalque de suas jogadoras mais bem colocadas no ranking mundial. Iga Swiatek, 16ª do mundo e campeã de Roland Garros em 2020, preferiu focar em torneios do circuito mundial. Número dois do país e 55ª da WTA em simples, Magda Linette decidiu se preservar fisicamente, já que passou, recentemente, por uma cirurgia no joelho.

Será o segundo confronto do Brasil na atual edição da Bille Jean King Cup. Na primeira fase, em fevereiro do ano passado, as brasileiras foram superadas pela Alemanha após quatro jogos e quatro derrotas. A Polônia, por sua vez, credenciou-se à repescagem ao superar a Suécia, pelo Grupo 1 do classificatório europeu.