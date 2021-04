Brasileiro Feminino: Corinthians é o único 100% após duas rodadas

O Corinthians é o único time com 100% de aproveitamento após duas rodadas disputadas pela Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta quarta-feira (21), no encontro entre os atuais campeões nacionais e da Libertadores, o Timão bateu a Ferroviária por 1 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com seis pontos, as alvinegras lideram a competição, que terá a segunda rodada completada nesta quinta-feira (22), de forma isolada. Na estreia, elas derrotaram o Napoli-SC por 3 a 0, em São Paulo. A Ferrinha segue com um ponto.

Apesar dos gols não terem saído, a primeira etapa foi bastante movimentada. As Guerreiras Grenás, que estrearam empatando com o Palmeiras fora de casa, por 2 a 2, pressionaram a saída de bola corintiana, quase balançando as redes duas vezes, ambas com a atacante Amanda. A primeira chance real das alvinegras veio apenas aos 20 minutos, em cabeçada da atacante Gabi Nunes, na pequena área, que a goleira Luciana agarrou no meio do gol.

Três minutos depois, a meia Aline Milene foi lançada na área pela volante Nicoly, driblou a goleira Tainá Borges, mas bateu para fora. Aos 30, a resposta do Timão: a atacante Gabi Portilho recebeu da meia Andressinha pelo meio e rolou para Gabi Nunes bater de primeira e Luciana fazer grande defesa, no reflexo. Aos 41, a goleira brilhou novamente ao defender, sem rebote, chute da atacante Vic Albuquerque, na pequena área, após cruzamento rasteiro de Gabi Portilho na direita.

O equilíbrio se manteve no segundo tempo, mas com o Corinthians melhor. No primeiro minuto, Vic Albuquerque mais uma vez parou em Luciana (e na trave após desvio na goleira). A rede enfim balançou aos 23 minutos. Andressinha bateu falta na área na esquerda e a meia Gabi Zanotti, de cabeça, fez o gol da vitória. A Ferroviária teve a melhor chance de empatar aos 32, mas Tainá Borges fez boa defesa, de mão trocada, no chute cruzado pela direita da meia Patrícia Sochor.

Santos vence clássico no litoral

Também nesta quarta, o Santos venceu o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos (SP), por 2 a 1. As Sereias da Vila, que largaram no Brasileiro com um empate por 1 a 1 com o Internacional, em Porto Alegre, somam quatro pontos após duas rodadas. As Tricolores, que também ficaram no 1 a 1 na primeira rodada, em casa, com o Grêmio, permanecem com um ponto.

A primeira metade dos 45 minutos iniciais teve o Santos melhor em campo. A oportunidade mais clara foi a cabeçada de Cristiane, no contrapé da goleira Carla, após cruzamento da também atacante Ketlen, pela esquerda, passando rente à trave. A segunda metade foi de maior presença ofensiva do São Paulo, ainda que sem chances reais de abrir o placar.

A rede só balançou no segundo tempo. Aos dez minutos, Natane cobrou falta na área pela direita e a também lateral Giovana, de cabeça, colocou o Tricolor na frente. As Sereias da Vila empataram aos 33 minutos. Ketlen dominou pela direita e deixou a meia Rita Bove na cara do gol para marcar o primeiro das anfitriãs. Três minutos depois, a atacante Amanda Gutierrez brigou pela bola pela esquerda com Giovana, levou a melhor e cruzou a meia altura para Cristiane, de primeira, garantir a vitória santista.

Vitória gremista nos acréscimos

No último duelo a terminar nesta quarta, o Grêmio derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS). As gaúchas somam quatro pontos no Brasileiro, enquanto as Cabulosas seguem com o ponto conquistado no empate por 1 a 1 com o Real Brasília, em Belo Horizonte, na primeira rodada.

As mineiras saíram na frente logo aos quatro minutos, com um belo gol de falta da meia Vanessinha. O empate gremista saiu aos 38 minutos, com Laís Estevam. A atacante dominou na entrada da área e arrematou com a bola ainda no ar, no canto da goleira Mary Camilo. O duelo seguiu equilibrado até o último dos minutos de acréscimo do segundo tempo. Aos 52, Laís cruzou pela direita e a volante Pri Back, de cabeça na área, escorou para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, decretando a vitória tricolor.