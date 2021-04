Brasileiro Feminino: Minas e Santos encerram 3ª rodada com empate

O empate por 2 a 2 entre Minas Brasília e Santos, nesta segunda-feira (26) no estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia (DF), encerrou a terceira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Foram marcados 33 gols em oito jogos, média de 4,125 por partida.

FIM DE JOGO! As Sereias da Vila buscaram o empate duas vezes na partida contra o Minas Brasília fora de casa e somaram mais um ponto no #BrasileirãoFeminino.



📸 Júlio César Silva pic.twitter.com/wLkBIWnHVY — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 26, 2021

Aos nove minutos, a lateral Kati avançou pela esquerda e tocou para o meio, próximo à grande área. Nenê deixou a bola passar e sobrar nos pés da também atacante Robinha, que bateu no canto da goleira Michelle, abrindo o placar para o Minas. O Santos pressionou atrás do empate ainda no primeiro tempo, mas parou em duas boas defesas de Karen. Aos 25 minutos, a goleira salvou o chute de Maria Dias, frente a frente com a atacante. Nos acréscimos, a camisa 1 espalmou para escanteio um forte voleio da atacante Ketlen, da meia-lua.

A pressão santista continuou na etapa final. Aos 20 minutos, Ketlen balançou as redes, mas em posição de impedimento. O empate das Sereias da Vila saiu, enfim, aos 25 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Amanda Gutierrez ajeitou na direita, já dentro da área, e a também atacante Karen Pelicari deixou tudo igual.

A forte chuva que caiu em Ceilândia deixou o duelo truncado. Mesmo assim, o Minas conseguiu o segundo gol aos 40 minutos, com Nenê, livre, aproveitando a sobra de uma cobrança de escanteio, quase na pequena área. Dois minutos depois, Karen Pelicari cobrou falta com força e precisão, da intermediária, empatando novamente a partida, desta vez em definitivo.

O Santos chegou aos cinco pontos, na quinta posição do Brasileirão, caindo uma colocação em relação à rodada anterior. O Minas, com dois pontos, saiu da zona de rebaixamento, ocupando o 11º lugar, superando outros três times (Flamengo, Bahia e Napoli-SC) pelo saldo e pelo número de gols marcados.

Atualizada após mais uma rodada! A luta por cada posição aumenta a cada jogo. Que emoção é o #BrasileiraoFeminino 🇧🇷 para todos nós! pic.twitter.com/FCiNGLGB5D — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 26, 2021

Fim de semana

No domingo (25), o líder Corinthians manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Botafogo por 3 a 1 no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida foi marcada pelo fato de a atacante Giovana Crivelari ter ido para o gol nos minutos finais, após a goleira Tainá Borges ter se lesionado e o técnico Arthur Elias ter feito as cinco alterações. O Timão soma nove pontos após três rodadas. As Gloriosas ocupam a lanterna, com um ponto e saldo negativo de três gols, assim como o Cruzeiro, que fica à frente por ter mais gols marcados (quatro contra um).

Assim como lá, a noite aqui também foi Alvinegra. Com dois de Jheniffer e um de Adriana, o Timão bateu o Botafogo por 3 a 1 e se isolou na liderança do Brasileiro Feminino. pic.twitter.com/3jy93L1BOr — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 26, 2021

Atual campeã da Libertadores, a Ferroviária ganhou a primeira na competição: 3 a 1 sobre o Real Brasília na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As Guerreiras Grenás subiram para sexto, com os mesmos quatro pontos das Leoas do Planalto, superando as rivais pelo saldo (um a -1). As brasilienses estão em oitavo.

Vitória das Guerreiras!



Neste domingo (25), as Guerreiras Grenás venceram o Real Brasília-DF por 3 a 1, na Fonte Luminosa, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileiro feminino! Os gols das Guerreiras foram marcados por Barrinha, Ludmila e Monalisa! pic.twitter.com/LSuqcPcW5a — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) April 26, 2021

O São Paulo aparece em sétimo - também com quatro pontos, mas saldo zerado. As Tricolores derrotaram o São José por 3 a 2, de virada, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). As joseenses sofreram o segundo revés e caíram para nono, com três pontos.

O Internacional, por sua vez, levou a melhor sobre o Flamengo ao vencer por 1 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. As Gurias Coloradas ocupam o terceiro lugar, com os mesmos sete pontos do Palmeiras, ficando atrás no saldo (cinco a três). O Rubro-Negro é o 12º colocado, uma posição à frente da zona de rebaixamento, com dois pontos.

GIGANTES! Gurias dominam o jogo, lutam até o fim e, no apagar das luzes, vencem com gol de Mileninha. Triunfo de 1 a 0 sobre o Flamengo leva o Clube do Povo, invicto no Brasileirão, aos sete pontos. 😍🔥



📝📷 Confira crônica e imagens da partida: https://t.co/ooQiLM2Nqu pic.twitter.com/nM6bW0ad5C — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) April 26, 2021

Já Napoli e Bahia ficaram no 2 a 2 no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC). Os dois times figuram no Z4 após três rodadas, com dois pontos. As Mulheres de Aço estão na frente, em 13º lugar, por terem saldo de gols melhor (-2 a -3) que as anfitriãs, que aparecem na 14ª posição.

Também em Caçador, mas no sábado (24), o Avaí/Kindermann foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2. As atuais vice-campeãs nacionais estão em 10º lugar, com três pontos, atrás do São José pelo saldo de gols (-1 a -3). As Gurias Gremistas aparecem na 4ª posição, com os mesmos sete pontos do rival Inter, que possui um gol a mais de saldo (três a dois).

FIM DE JOGO! Avaí/Kindermann 2x3 #Grêmio

Com dois gols da Maiara, um golaço da Jane Tavares, e um segundo tempo tenso e disputado, vencemos o Avaí/Kindermann fora de casa e somamos +3 pontos no #BRFeminino2021!

🇪🇪⚽👩 #GuriasGremistas #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/a2wYFfljtd — Grêmio FBPA (@Gremio) April 24, 2021

No mesmo dia, Palmeiras e Cruzeiro fizeram a partida mais movimentada da rodada, com triunfo das Alviverdes por 4 a 2 no Allianz Parque. O destaque, porém, foi o golaço da atacante cruzeirense Mariana Santos, do meio do campo, que inaugurou o marcador na capital paulista. As Palestrinas estão na vice-liderança do Brasileirão, com sete pontos e saldo de cinco gols positivos, superando Inter e Grêmio nos critérios de desempate. As Cabulosas, que ainda não ganharam na competição, têm um ponto, na penúltima posição.