Copa do Nordeste: CBF confirma datas da final entre Bahia e Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta segunda-feira (26) as datas e horários dos jogos da final da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará.

A partida de ida, com mando de campo do Bahia, acontece no próximo sábado (1) no estádio de Pituaçu, em Salvador. Já a volta, que terá como palco a Arena Castelão, em Fortaleza, será realizada no dia 8 de maio. Os dois jogos começam às 16h (horário de Brasília).

O Bahia, que garantiu a vaga na decisão da competição ao superar o Fortaleza nas semifinais, tem o ataque mais positivo do torneio, com 20 gols marcados (sete do artilheiro Gilberto). O Tricolor de Aço busca o tetracampeonato, após as conquistas 2001, 2002 e 2017.

Já o Ceará se credenciou para a final após bater na semifinal o Vitória. Atual campeão da competição, o Vozão busca o seu terceiro título, após as conquistas de 2015 e 2020.