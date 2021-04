Ceará e Bahia estão na final da Copa do Nordeste

O palco das duas semifinais da Copa do Nordeste foi a Arena Castelão, em Fortaleza (CE), neste sábado (24). Na primeira partida, o Ceará ganhou do Vitória-BA por 2 a 0. O resultado carimba o passaporte do Vozão para a final da competição, que já foi ganha pelos alvinegros em 2015 e em 2020. O outro finalista é o Bahia, que superou o Fortaleza nas penalidades máximas por 4 a 2. O Tricolor Baiano vai à caça da quarta taça da região, após as conquistas de 2001, 2002 e 2017. As finais serão em dois duelos, marcados pela CBF para para 1º e .

Na primeira semifinal, o Vozão começou acuado pelo Rubro-Negro baiano. Mas quem marcou por duas vezes foram os donos da casa. Aos 19, Vina cabeceou para abrir o marcador. O lance deixava certa dúvida quanto à posição do jogador, mas o Árbitro de Vídeo (VAR) checou e confirmou a legalidade do gol. O Ceará ampliou aos 40. Em jogada ensaiada, Messias, também de cabeça, marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra.

Na etapa final, o Vitória voltou pressionando, mas encontrou o bem colocado goleiro Richard e uma defesa bem fechada para garantir o resultado. O lance mais movimentado foi aos 48 com a expulsão de Gabriel Dias. Chamado pelo VAR, o juiz aplicou o cartão vermelho, revoltando o lateral direito e os companheiros de time. Mesmo com um a menos, a equipe do técnico Guto Ferreira segurou a classificação para a decisão até o fim dos acréscimos, com a partida acabando aos 54.

À noite, no segundo jogo, o gol não saiu no tempo normal. A disputa da vaga foi decidida nos pênaltis e o Bahia foi mais competente, graças ao goleiro Matheus Teixeira que defendeu duas penalidades.

Em 2020, Bahia e Ceará decidiram a Copa do Nordeste com o Vozão conquistando seu segundo título após vencer as partidas de ida (3 a 1) e volta (1 a 0).