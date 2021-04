Brasileiros disputam vaga nas quartas da etapa de surfe na Austrália

O Brasil terá pelo menos seis surfistas nas oitavas de final da etapa de Narrabeen (Austrália), a terceira do circuito mundial de surfe. A competição prossegue neste domingo (18), a partir das 17h45 (horário de Brasília), após um sábado (17) de poucas ondas e alguns tubarões vistos na água durante uma bateria da repescagem masculina. As disputas podem ser acompanhadas ao vivo no canal oficial da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês).

Entre os homens, são cinco brasileiros (Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Jadson André e Caio Ibelli) entre os 12 já classificados. Mais três podem se garantir neste domingo, caso vençam as respectivas baterias no encerramento da terceira rodada. Campeão mundial em 2015, Adriano de Souza enfrenta o norte-americano Griffin Colapinto. Alex Ribeiro mede forças com o sul-africano Jordy Smith. Por fim, Yago Dora e Peterson Crisanto fazem um duelo verde-e-amarelo nas águas de Narrabeen.

Another day, another stellar performance from @italoferreira sending him into the round of 16.

Next call: 6:45 am AEST. (1:45 pm PDT, 13:45h BRT)@ripcurl @corona @HarveyNormanAU pic.twitter.com/5NDXMaUTPL — World Surf League (@wsl) April 18, 2021

No feminino, Tatiana Weston-Webb superou a repescagem no sábado e se colocou entre as 16 melhores. A gaúcha, aliás, foi a primeira representante do país a se classificar às oitavas, deixando para trás a anfitriã Laura Enever por apenas 0.02 pontos de diferença. Ela encara a também australiana Nikki Van Dijk por vaga nas quartas.

No masculino, os brasileiros também levaram a melhor nos embates contra australianos. O primeiro foi Filipinho, que se aproveitou das poucas ondas na bateria para emplacar 9.63 pontos, suficiente para derrotar os 4.33 atingidos por Mikey Wright e se garantir nas oitavas para encarar o português Frederico Moraes. Em seguida, Jadson teve mais dificuldades, mas conseguiu anotar 11.66 pontos, contra 10.07 de Jack Freestone, classificando-se para enfrentar outro anfitrião: Ethan Edwing.

The Women’s Round of 16 is here.

Watch the Rip Curl Narrabeen Classic on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@ripcurl @corona pic.twitter.com/5RtGloj85F — World Surf League (@wsl) April 18, 2021

Apesar de ondas desfavoráveis, Medina somou 11.17 pontos e despachou Dylan Moffat. O bicampeão mundial terá pela frente outro brasileiro. Único surfista do Brasil a se classificar às oitavas contra um rival não-australiano, Caio Ibelli superou o havaiano Seth Moniz por 11.17 a 9.60, graças a duas manobras no fim da bateria.

Por fim, o atual campeão do mundo, Ítalo Ferreira, levou a melhor sobre Mick Fanning, três vezes ganhador do circuito mundial, acumulando 13 pontos ante 9.33 do astro australiano. O potiguar duelará com o norte-americano Conner Coffin por um lugar entre os oito melhores em Narrabeen.