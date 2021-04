Copa do Nordeste: vitória do Altos e empate no Salgueirão

Nos jogos de hoje pela 7ª e penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Altos comemorou a vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 0 no estádio Albertão, em Teresina (PI). O primeiro gol foi marcado por Juninho Arcanjo, aos 36 do primeiro tempo. O segundo gol do Altos veio já no fim da partida, aos 48 da etapa final, marcado por Leandro Marlon.

O Jacaré chegou a vice-liderança da chave B, com 10 pontos, enquanto o Santinha se mantém na lanterna do Grupo A, já eliminado após o empate entre ABC e Sampaio, no sábado (3).

Na última rodada, o Altos visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL), e o Santa Cruz recebe o Botafogo-PB, no Arruda, em Recife (PE).

Empate no Salgueirão

Já Salgueiro e CRB terminaram no 1 a 1 no Salgueirão. Ewandro marcou para os visitantes, aos 38 minutos do segundo tempo, mas o Carcará do Sertão arrancou o empate logo em seguida, aos 40, com Ciel.

O empate deixou o CRB em segundo lugar na tabela, com 12 pontos. O Salgueiro fica em 6º, com 8 pontos e mantém as chances de classificação. No próximo sábado (10), o Salgueiro enfrenta o Ceará.