Criciúma supera Metropolitano em sua primeira vitória no Catarinense

Em jogo da 9ª rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma derrotou o Metropolitano por 2 a 0, nesta segunda-feira (12) no estádio Heriberto Hülse. Este foi o primeiro triunfo do Tigre na atual edição da competição, alcançando 7 pontos, na penúltima posição.

ELA VEIO!!!



Enfim a vitória! Gol um gol na raça e outro num golaço do Eduardo!



Que nos traga a tranquilidade que precisamos para conquistar nosso objetivo.



Desfrute torcida! Amanhã começa tudo de novo! 💪🏻 pic.twitter.com/xiRTJtOqwb — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) April 13, 2021

Os gols da importante vitória, que deu fôlego ao Criciúma na luta contra o rebaixamento na competição, saíram dos pés do atacante Uilliam Barros e do volante Eduardo.

As duas equipes voltam a jogar pela 10ª rodada, no domingo. O Tigre pega o Concórdia, enquanto o Metropolitano enfrenta o Juventus.