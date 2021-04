Em bolha do vôlei, Renan dal Zotto testa positivo para covid-19

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou nesta terça-feira (13) que o técnico da seleção masculina, Renan dal Zotto, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). A equipe está reunida no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), desde o último dia 5. No mesmo local, encontram-se a seleção feminina e os times finalistas da Superliga Masculina, Minas Tênis Clube e EMS Taubaté Funvic.

Segundo a CBV, Renan foi afastado das atividades na última quinta-feira (8), quando teve o primeiro sintoma, e isolado em casa. Na segunda-feira (12), o treinador realizou o exame de PCR, que constatou a presença do vírus. O profissional de 60 anos passa bem e está "sem grandes sintomas", conforme a entidade responsável pelo vôlei nacional.

Na semana passada, o vice-presidente da CBV, Radamés Lattari, também testou positivo para a covid-19, sendo internado "por precaução", segundo a confederação, já que faz parte do grupo de risco. O dirigente de 63 anos acompanhou a final da Superliga Feminina, entre Minas e Dentil Praia Clube, no último dia 5, no CDV, e foi quem entregou o troféu de campeão à central Carol Gattaz, capitã do time minastenista - Radamés usou luvas, conforme o protocolo sanitário.

O CDV abriga uma bolha sanitária desenvolvida pela CBV para treinamento das seleções e conclusão das Superligas Masculina e Feminina. Pelo menos sete dias antes de entrarem no local, atletas e estafe tiveram que realizar exames, com a entrada liberada somente mediante resultados negativos. De acordo com a confederação, os atuais presentes na bolha foram retestados, sem novos resultados positivos.