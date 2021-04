Felipe, ex-jogador da seleção brasileira, é o novo técnico do Bangu

O futebol carioca ganhou um craque como treinador. O ex-meia Felipe, com passagens por Flamengo, Vasco e Fluminense como atleta, será o técnico do Bangu. O clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira (27) a contratação do ex-jogador, que foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira em 2004. Pelo Cruzmaltino, ele ainda conquistou a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro de 1997 e ainda venceu mais um Brasileirão em 2000.

É com prazer que anunciamos Felipe Loureiro, 43 anos, carioca da gema, como novo técnico do Bangu. Com 17 anos de uma carreira vitoriosa como jogador, mais quatro anos como técnico, gestor e coordenador, ele chega credenciado para ser mais um integrante do "nosso país Bangu". pic.twitter.com/oBGnma79wB — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) April 27, 2021

O principal desafio de Felipe no Bangu será a Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, outra missão é mudar a impressão negativa deixada no Campeonato Estadual, tendo terminado na penúltima posição, com somente seis pontos conquistados. No Cariocão, a equipe que ficou à frente apenas do rebaixado Macaé, foi comandada por Marcelo Marelli, que no decorrer da competição foi substituído interinamente por Juninho Martins nas duas últimas rodadas.

Apesar da carreira de sucesso como jogador, Felipe é um iniciante na nova função. O maior desafio do carioca foi quando comandou o Tigres, do México, em 2017.