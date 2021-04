Finalistas da Superliga Masculina reforçam seleção em Saquarema

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta terça-feira (20) a convocação de dez jogadores para a seleção masculina, que está reunida no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema-RJ. Os atletas integram os elencos dos finalistas da última Superliga (EMS Taubaté Funvic e Minas Tênis Clube), com apresentação prevista para domingo (25).

Do bicampeão Taubaté, foram chamados o levantador Bruninho, o oposto Felipe Roque, os centrais Maurício Souza e Lucão, os ponteiros Maurício Borges, Douglas e João Rafael e o líbero Thales. Já o central Matheus e o líbero Maique representam o Minas na convocação.

O ponteiro Rodriguinho, o oposto Alan, o central Isac e o levantador Fernando Cachopa, todos do Sada Cruzeiro, treinam no CDV desde o último dia 5. Na segunda-feira (19), o oposto Wallace (Spor Toto, da Turquia), o central Flávio (Aluron Zawiercie, da Polônia), o levantador Carísio (Vôlei UM Itapetininga) e o ponteiro Vaccari (Vôlei Renata) também se reuniram com a seleção. O central Leandro, o oposto Darlan (ambos do Sesi-SP), o líbero Alexandre Elias (Vôlei Guarulhos) e o ponteiro Maicon (Sada Cruzeiro) integraram as atividades como convidados.

O primeiro desafio da seleção masculina é a Liga das Nações, que será disputada em sistema de bolha sanitária na cidade de Rimini (Itália). A competição ocorre entre 28 de maio e 23 de julho e servirá para observação dos atletas e definição dos nomes que representarão o Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão). Apenas 12 jogadores podem ser convocados.

Renan internado

O técnico da seleção masculina, Renan dal Zotto, está internado desde a última sexta-feira (16) em decorrência de complicações da infecção pelo novo coronavírus (covid-19). Nesta terça-feira, segundo nota da CBV, o treinador passou por uma cirurgia vascular, por conta de um quadro de trombose arterial aguda. Conforme a entidade, o procedimento não teve intercorrências e Renan está com estado de saúde estável, sedado, em ventilação mecânica.

Sheilla de volta

A seleção feminina também está reunida no CDV e, na última segunda (19), ganhou o reforço de Sheilla. Bicampeã olímpica, a oposta de 37 anos atuou na última temporada pela Athletes Unlimited, liga profissional de vôlei dos Estados Unidos.

O técnico José Roberto Guimarães tem 16 convocadas à disposição em Saquarema. As centrais Adenízia (Sesi Bauru), Bia e Mayany (ambas do Osasco), as líberos Camila Brait (Osasco) e Nyeme (São Paulo/Barueri), as levantadoras Dani Lins (Sesi Bauru) e Roberta (Osasco), as opostas Tandara (Osasco) e Lorenne (Sesc-RJ/Flamengo), a ponteira/oposta Rosamaria (Casalmaggiore, da Itália) e a ponteira Ana Cristina (Sesc-RJ/Flamengo) chegaram no último dia 5. Junto delas, apresentaram-se as centrais Diana e Lorena e a ponteira Karina (todas do São Paulo/Barueri), como convidadas.

Finalistas da última Superliga, a ponteira Fernanda Garay, a central Carol (ambas do Dentil Praia Clube), a também central Carol Gattaz e a levantadora Macris (as duas do Minas Tênis Clube) foram chamadas após a decisão vencida pelas minastenistas. A ponteira Natália, do Dínamo Moscou (Rússia) também foi convocada.

A equipe feminina também terá pela frente a Liga das Nações em Rimini. O torneio será realizado da 25 de maio a 20 de junho. Tal qual no time masculino, somente 12 atletas podem ir à Tóquio.