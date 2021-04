Flamengo e Volta Redonda duelam para levar a Taça Guanabara

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado (24), no Maracanã, em busca do título da Taça Guanabara. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada às 19h (horário de Brasília). Quem vencer, será o campeão do primeiro turno. Entretanto, se houver empate, o Voltaço terá de torcer para que o Fluminense não derrote o Madureira no domingo (25), no Maracanã.

Ouça Flamengo x Volta Redonda, a partir das 19h, clique abaixo:

O time da Região Sul Fluminense vai lutar para igualar o feito de 2005, quando levou pela primeira e única vez a Taça Guanabara. Os comandados do técnico Neto Colucci entrarão em campo na última rodada como líderes, tendo obtido 21 pontos. O Volta Redonda tem a seguinte campanha até o momento: seis vitórias, três empates e uma derrota.

O único revés do Voltaço aconteceu na quinta rodada, quando foi derrotado para o Resende pelo placar de 1 a 0 no estádio do Trabalhador, na cidade de Resende. Além disso, no confronto com os outros três clubes de grande investimento do Rio de Janeiro, o time da Cidade do Aço não sabe o que é perder. O Volta Redonda venceu os duelos com o Vasco (1 a 0) e Fluminense (3 a 2). Já contra o Botafogo o marcador terminou em igualdade: 2 a 2.

Preparação para a decisão finalizada ✅💛🖤🤍



O Volta Redonda finalizou a preparação para enfrentar o Flamengo na manhã desta sexta-feira, dia 23, no CT Oscar Cardoso. Vamos juntos em busca do bicampeonato da Taça Guanabara.



📸: André Moreira/VRFC #EuSouVoltaço pic.twitter.com/YXv8pdq6uP — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) April 23, 2021

O Voltaço ainda conta com um destaque individual. O atacante Alef Manga é o artilheiro do Cariocão, com 9 gols marcados até o momento. Seguido do volante Anderson Künzel, do Nova Iguaçu, que já balançou 6 vezes a rede dos adversários.

Do outro lado, o Volta Redonda vai encarar o maior vencedor da Taça Guanabara. O Flamengo já conquistou 22 taças na história da competição, que é disputada desde 1965. Nesta atual edição, os rubro-negros buscam o bicampeonato, tendo em vista que no ano passado gritou campeão. Na vice-liderança, o Flamengo tem a seguinte campanha: seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na manhã desta sexta-feira, o Mengão concluiu a preparação para a partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Bora! 🔋⚡️ #CRF



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/bVkQ0EOaEg — Flamengo (@Flamengo) April 23, 2021

Em dez rodadas já disputadas, os rubro-negros contam com o ataque mais potente do Campeonato Estadual, tendo obtido 21 gols. Os maiores responsáveis pela efetividade no setor ofensivo é o trio Rodrigo Muniz, com cinco gols marcados, e Pedro e Gabigol, que já marcaram três cada.

Garantidos no G4 da Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda já confirmaram vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.