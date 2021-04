Volta Redonda e Botafogo ficam no empate pelo Campeonato Carioca

Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Botafogo fizeram uma partida movimentada pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, que terminou empatada em 2 a 2. O Alvinegro ficou à frente do placar por duas vezes, com os gols de Felipe Ferreira e Rafael Navarro, mas o Voltaço buscou o empate duas vezes, com Naninho e Alef Manga. Com 20 pontos, a duas rodadas do fim da primeira fase, o Volta Redonda assegurou um lugar entre os quatro primeiros que avançam às semifinais. Já o Botafogo permanece de fora do G4, terminando o sábado (10) na quinta colocação, com 12 pontos. Foi o sexto empate do Alvinegro em nove jogos.

Fim de jogo: Botafogo 2 x 2 Volta Redonda. Os gols do Alvinegro foram marcados por Felipe Ferreira e Navarro. pic.twitter.com/EWVdxNU4zZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2021

O Botafogo precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Felipe Ferreira recebeu pela esquerda e chutou forte. A bola desviou na zaga, tocou na trave direita e entrou. A desvantagem precoce levou o Volta Redonda ao ataque e o empate veio no fim da primeira etapa. Após cruzamento da direita que não foi afastado pela zaga, Naninho chegou chutando firme, no contrapé do goleiro Douglas Borges: 1 a 1.

Na segunda etapa, o roteiro pareceu se repetir. Rafael Navarro recebeu pelo lado esquerdo, ganhou da marcação na velocidade e deu um toque de leve por cima do goleiro Vinícius para fazer 2 a 1. Mas desta vez a reação foi mais rápida. Aos 16, após contra-ataque, Alef Manga recebeu passe longo e tocou na saída do goleiro para empatar novamente. O gol, o oitavo dele no campeonato (é o artilheiro do Carioca), deu números finais à partida.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, dia 18. O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Volta Redonda encara o Bangu.

Portuguesa goleia o Bangu

Outra equipe que faz campanha consistente no campeonato é a Portuguesa, que neste sábado goleou o Bangu por 5 a 1. Com 17 pontos, a Lusa está em terceiro lugar e próxima de também se garantir na semifinal do Campeonato Carioca.

QUE LINDOOOOO!!! VITÓRIA MAIÚSCULA. PORTUGUESA 5 X 1 BANGU! GOLS DE JHULLIAM, EVERTON HELENO, EMERSON CARIOCA, ROBERT E MAURO SILVA. ISSO É LUSAAAA!!! MELHOR CAMPANHA DA HISTÓRIA!!! pic.twitter.com/0idAjEc3px — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) April 10, 2021

Na partida que abriu a rodada, o Resende derrotou o Macaé por 3 a 1. A equipe é a sexta colocada, com 11 pontos, enquanto o Macaé continua na lanterna, com apenas um ponto e nenhuma vitória no campeonato (um empate e oito derrotas).